Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Киев, , 21:50 — REGNUM Указ, согласно которому начальник службы безопасности президента Украины Юрий Федоров покидает свой пост, подписал действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте украинского лидера.

«Освободить Федорова Ю.В. с должности замначальника управления — начальника службы безопасности президента Украины управления госохраны», — говорится в указе.

О причинах увольнения Федорова ничего не говорится.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении посла Украины в Молдавии Ивана Гнатышина.