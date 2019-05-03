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Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Политика

О причинах увольнения Юрия Федорова ничего не говорится

Киев, 3 мая 2019, 21:50 — REGNUM  Указ, согласно которому начальник службы безопасности президента Украины Юрий Федоров покидает свой пост, подписал действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте украинского лидера.

«Освободить Федорова Ю.В. с должности замначальника управления — начальника службы безопасности президента Украины управления госохраны», — говорится в указе.

О причинах увольнения Федорова ничего не говорится.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении посла Украины в Молдавии Ивана Гнатышина.

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