В Крыму объяснили, когда Зеленский сможет пользоваться своей квартирой

Симферополь, , 21:35 — REGNUM Украинский политик Владимир Зеленский, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине, не сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, пока он считает Крым частью Украины. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в интервью РИА Новости.

«Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой, — сказал Фикс. — Так она и останется подвисшей в воздухе».

По его словам, Зеленскому стоит признать Крым российским и приезжать пользоваться недвижимостью на полуострове.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что супруга политика Елена купила квартиру в Крыму, когда полуостров еще входил в состав Украины. Также утверждалось, что при покупке были уплачены все необходимые налоги и сборы в казну страны, а цена была вполне рыночной.

Читайте также: В штабе Зеленского подтвердили, что у его жены есть квартира в Крыму