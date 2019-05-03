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В Венесуэле преодолеваются последствия попытки госпереворота

Политика

Николас Мадуро возглавил марш верности и выступил в военной академии

Каракас, 3 мая 2019, 21:26 — REGNUM  Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавил марш в поддержку верности вооруженных сил, который прошел в столице страны Каракасе, сообщает 3 мая Синьхуа.

«Мы пишем новую историю, и армия перед лицом народа должна оставаться объединенной, сплоченной и дисциплинированной, а военные — подчиняться законному руководству», — заявил Мадуро в обращении к Боливарианским национальным вооруженным силам по случаю срыва недавней попытки государственного переворота, предпринятой оппозицией при поддержке США.

Выступая в Венесуэльской военной академии, глава государства высокого оценил верность армии в борьбе против предателей и путчистов.

Ранее Верховный суд Венесуэлы постановил арестовать лидера оппозиции Леопольда Лопеса, который нарушил правила домашнего ареста, под которым находился, ради поддержки попытки переворота, предпринятой самозваным «президентом» Хуаном Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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