Вашингтон, США, , 21:24 — REGNUM

Центр новой американской безопасности (Center for a New American Security), расположенный в Вашингтоне, на днях провел форум, посвященный текущим угрозам на Ближнем Востоке и приоритетам США в этом регионе.

На форуме выступил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик П. Малрой. Значительную часть своего выступления он посвятил Ирану.

Иран, по его словам, представляет угрозу в пяти различных сферах. Во-первых, сказал Малрой, это угроза получения Ираном ядерного оружия: «У нас есть планы предотвратить это, и президент (США) был полностью ясен в своем намерении не допустить этого».

Во-вторых, это угрозы безопасности на море в данном регионе. Противодействие данной угрозе включает обеспечение безопасного и открытого судоходства в Ормузском проливе между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном.

Третья угроза со стороны Ирана, по мнению чиновника Пентагона, включает поддержку доверенных лиц и таких организаций, как ливанская «Хезболла», хуситов и «Хашд аш-Шааби» в Ираке.

Баллистические ракеты — это четвертая угроза, сказал Малрой. Ракеты иранского производства применяются хуситами в Йемене против Саудовской Аравии, наличие этого современного оружия на границе с Израилем также вызывает озабоченность. Пятой угрозой Мик Малрой назвал кибертерроризм.

Недавно в ходе интервью лондонской газете The Independent министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что не думает, что будет развязана война между Ираном и США, однако в военный конфликт могут перейти случайные события.