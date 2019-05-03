Что общего у Бандеры, общественника Хуторского и уренгойского мальчика Коли

Владимир Павленко, , 21:16 — REGNUM

Вот уже вторую неделю интернет бурлит обсуждением характерного циркуляра, подписанного неким Артемом Хуторским, так называемым «координатором» организации «Бессмертный полк России». В нем черном по белому и «на голубом глазу», не стесняясь, наносится оскорбление как ветеранам Великой Отечественной войны, так и всем, кому дорог этот праздник, кто считает его символом национальной консолидации и единения, которые в тяжелейшую годину самой страшной войны в истории человечества спасли Родину от иноземного порабощения и уничтожения. И обеспечили высочайший и величайший русский, российский триумф, исторический максимум России не только в XX веке, но и за всю историю нашей страны, насчитывающую более тысячелетия. В этой истории было многое — взлеты и падения, блестящие победы и обидные поражения, оборачивавшиеся смутами, но никогда — ни до, ни после 9 мая 1945 года — Россия не поднималась на такую духовную и нравственную высоту, как в тот день, ставший последним в череде 1418 дней и ночей, которые продолжалась война. От вероломного нападения гитлеровской армады до алого стяга нашей Великой Победы над поверженным символом германского нацизма — рейхстагом, который сам Гитлер сделал таковым еще тогда, когда поджег его в 1933 году ради укрепления своей преступной власти.

Еще раз: Знамя Победы — алое. И другим оно быть не могло потому, что алым знаменем был Государственный флаг СССР — страны-победительницы, главной в ряду даже «большой тройки» Антигитлеровской коалиции. Наши союзники в той войне, точнее правящие круги этих стран — в этом состоит историческая правда — для начала привели Гитлера к власти в Германии. Затем сдали ему Европу, заодно обеспечив поддержку Ватикана, чтобы объединить под гитлеровским началом и направить западную агрессию на Восток, против Советского Союза, против исторической России. Затем, так же вероломно, как Гитлер, эти «типа союзники» пошли с нами на военный альянс, рассчитывая пожать плоды взаимного истощения СССР и Германии и продиктовать миру волю своих олигархических интересов. А когда им стало ясно, что просчитались, и Красная Армия возьмет волчье логово и утвердится в центре Европы, принялись за нашей спиной шептаться с нацистами — не с преступным Гитлером, которого за полгода до этого не смогли устранить, так с преступным командованием преступной организации-ордена СС. Чтобы сыграть с ним «на лапу», украв нашу победу. Имеются достаточно обоснованные свидетельства, что расположенный к СССР президент США Франклин Рузвельт совсем не случайно окончил свой земной путь, не дождавшись Победы, 12 апреля 1945 года, за четыре дня до начала Берлинской наступательной операции, которая предъявила кровавому Третьему рейху окончательный «гамбургский счет» за все его чудовищные преступления. И повергла этих так называемых «союзников» в шок, выход из которого те стали искать сначала в новой европейской войне против СССР, которую планировали уже на 1 июля 1945 года. А когда абсурдность этих планов стала очевидной даже им самим, опустили между Западом и Востоком пресловутый «железный занавес», в чем опять-таки обвинили Страну Советов и ее государственное руководство.

Вопреки этой незыблемой исторической правде, г-н Хуторской (язык не поворачивается называть его высоким словом «товарищ», да он им и не является), записывает в циркуляр «Бессмертного полка» следующий пункт, который иначе, как подлым и предательским, назвать нельзя.

«Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени — красных флагов — и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны. Портрет маршала в руках правнуков — это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов является попыткой приватизации «Бессмертного полка», превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения».

Личная память без памяти общественной, г-н Хуторской, — это приХватизация памяти, которую вы, как автор циркуляра и фактический последователь гайдарочубайсов, только в гуманитарной сфере, осуществляете в целях разрушения народного единства, атомизации людей, вытравления из них духа победителей. Ибо дух — это Купол Храма, в котором соединяются души, и он не может быть никаким иным, как только лишь Божественным. То есть коллективным.

Еще на заре «Бессмертного полка», когда патриотическую народную инициативу, родом из сибирского Томска, принялись «оформлять», вводя в рамки идеологического «официоза», стало ясно, что добром это не кончится, на что автор этих строк тогда и обращал внимание. Ненависть к красному цвету, невзирая на то, что Красной называлась сама армия-победительница, переименованная в Советскую только в 1946 году, невзирая на то, что и КПСС давно нет, перечеркивает любой, всякий патриотизм, превращая его из любви к Родине в инструмент продвижения определенных идеологических интересов. За которыми, как хорошо известно из истории, всегда стоят классовые интересы. В нашем случае — даже не национальные, а глобальные.

Руководствуясь логикой г-на Хуторского с его корпоративно-хуторским образом мышления, запретить нужно и Спаса Нерукотворного на красном знамени победы на Поле Куликовом, и Красную площадь — за то, что она — Красная. Ну, а поскольку этого пока сделать нельзя, то хотя бы Мавзолей Ленина каждый год драпируют на 9 мая, чтобы не порождать «ненужных» исторический параллелей с тем настоящим Праздником Победы, парад в честь которого, принимаемый Маршалом Победы Г.К. Жуковым, вождь этой Победы И.В. Сталин наблюдал с трибуны Мавзолея. И тем самым проводил зримую всем миром параллель победного исторического максимума России с Великим Октябрем, из которого она вытекала и без которого никогда бы не состоялась, как не состоялся «марш на Берлин» в Первую мировую, о котором кое-кто «в жилетку» плачется до сих пор. «Если бы да кабы, во рту бы выросли грибы, то был бы не рот, а целый огород», — так отвечает на этот плач народ-языкотворец. Берлин брал и взял тот, кто его взял — Красная Армия, полное название — РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия, кто забыл.

И как, к слову, звучит тщательно замазываемая Хуторским и ему подобными формулировка великого всенародного праздника 9 мая? Так она звучит в историческом оригинале, который написан победителями:

«Победа СОВЕТСКОГО НАРОДА в Великой Отечественной войне ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, одержанная ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ во главе с Верховным Главнокомандующим И.В. СТАЛИНЫМ».

Любая другая формулировка, коих сегодня развелось и тиражируется превеликое множество (немецкую принадлежность фашизма и ту порой замалчивают) — фальсификат, ибо фальсификатом является любое искажение исторической правды, главное из которых — попытка противопоставить народ-победитель, понесший в этой страшной войне неисчислимые потери, которые он принес на священный Алтарь Победы, победителю-вождю и победителям-маршалам. Нелишне вспомнить, что принцип такого противопоставления власти народу изобретен главным кукловодом Первой мировой войны полковником Хаусом, советником президента США Вудро Вильсона, и применялся он против кайзеровской Германии. А сегодня последователи Хауса «творчески» используют его для разобщения и противопоставления власти и народов тех стран, включая Россию, где они поджигают «цветные» революции. И те, кто, подобно Хуторскому & Со, используют этот опыт против Великой Победы, не должны забывать, а мы должны им напоминать, что сами находятся под прицелом хаусовских кукловодов-приспешников и собственным руками роют себе и своей стране историческую яму. Даже если это делается ими по недомыслию, то во-первых, в эту яму запросто можно-таки попасть, а во-вторых, история не делает разницы между глупостью и предательством, ибо результаты их деятельности друг от друга не отличаются.

На чью мельницу льет воду г-н Хуторской со своим циркуляром?

Во-первых, на мельницу экс-генерала и предателя всех времен и народов Власова, который тоже пошел за Гитлером, а точнее за Гиммлером из «идейных» соображений, поддержав социал-федералистскую платформу СС. Кто читал власовскую программу, это очень хорошо себе представляет, не будем здесь помещать ссылку на этот человеконенавистнический документ, у которого отыскались вольные или невольные последователи.

Во-вторых, Хуторской льет воду на мельницу бандеровских «нациков», от имени которых теперь уже почти бывший глава МИД порошенковской Украины Климкин только что предложил собирать «марши жертв сталинских репрессий». Чем отличается запрет на красные флаги в День Победы от переноса 23 февраля на годовщину УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине? Разве что меньшей наглядностью сопутствующего цинизма.

В-третьих, на мельницу европейских фальсификаторов, которые «толерантно» канючат о том, что война — это смерть, поэтому праздновать победу не нужно, а нужно скорбеть. Никто не говорит, что скорбеть не следует. Но скорбят по-разному. И воинские ритуалы — а 9 мая это день воинской славы — тем и отличаются от общегражданских, что поминовение происходит в форме траурного митинга, а не панихиды. И несет в себе мощную воспитательную функцию приобщения к патриотизму. Очень хорошо сказал об этом поэт-фронтовик Александр Твардовский:

В тот день, когда окончилась война, И все стволы палили в счет салюта, В тот час на торжестве была однаОсобая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне, Под гром пальбы прощались мы впервыеСо всеми, что погибли на войне, Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубинеМы не прощались так бесповоротно. Мы были с ними как бы наравне, И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войныВ едином братстве воинском до срока, Суровой славой их озарены, От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг, Исполненный величья и печали, Мы отделялись навсегда от них: Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь, Что нам уже не числиться в потерях. И, кроясь дымкой, он уходит вдаль, Заполненный товарищами берег…

В-четвертых, ставшего печально известным старшеклассника Коли из Уренгоя, который, не имея собственных мозгов, «честно» получил и отработал в бундестаге немецкий грант, которые ему сосватали разделяющие антисоветскую «боль» местные поборники «европейских ценностей». Наивный мальчик Коля, еще не знакомый с тем, как поступают с использованными «изделиями», как и г-н Хуторской, об этом, надо полагать, хорошо осведомленный, не одни такие. Есть и другие, кто пытается подменить красную звезду Победы, вплетенную в георгиевскую ленточку сталинской медали «За Победу над Германией», безликим белым голубком на двусмысленном голубом фоне — позорным пацифистским символом, который навязали нам всем четыре года назад, на 70-летие Великой Победы.

Хуторские и им подобные, — как «шпионки с крепким телом» у Владимира Высоцкого. «Ты их в дверь — они в окно». Ненавязчиво переписывают картинку, подменяют символы, а за ними и смыслы нашего бытия. И шаг за шагом обессмысливают историческое значение великого праздника, который хотят приручить и загнать на кухни, вычеркнув из общественной жизни его политическое и идеологическое звучание. Этого наглядного свидетельства необратимых преимуществ социализма над капитализмом, общественного над частным, православного Востока над постхристианским Западом, Духа над материей, Света и Добра над злобным, сатанинским инферно предвечной метафизической тьмы.

И последнее. В угаре доморощенных фальсификаций они в упор не замечают — или задача такая им не поставлена, а может быть поставлена прямо противоположная, что за тем фальсификатом, который они вливают в уши объевшегося поп-корном, но начинающего прозревать «электората», взрослеющего и превращающегося в общество, внимательно наблюдают извне. И делают это те самые наши исторические враги, которые конъюнктурно, из шкурных соображений, записались нам во «временные друзья». Тогда — чтобы понадежнее прикрывшись нами, нас же и подставить потом под очередные удары исторической судьбы. Сегодня — чтобы оправдаться за собственные фальсификации, получив на них карт-бланш от фальсификаторов a la Хуторской & his Co; так чтобы «им нельзя, а нам можно» ведь не получится. Один раз, в 1991 году, у них этот номер уже прошел. Пусть г-н Хуторской сотоварищи задумается над символизмом даты распада СССР — 8 декабря 1991 года, аккурат сразу за 50-летием исторического контрнаступления Красной Армии в декабре 1941 года в лютых снегах Подмосковья. Разве не приходит на ум догадка, что это не простое совпадение, а фашистский реванш? Будем ждать второго раза, чтобы уже наверняка?

Так на чью мельницу в конечном пределе, и в каких конечных целях льют воду доморощенные фальсификаторы?