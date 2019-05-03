ЕС накажет США за санкции в отношении европейских предприятий на Кубе

Гавана, , 21:07 — REGNUM Европейский союз предпримет репрессивные меры, чтобы защитить права своих предприятий после того, как США активировали санкции против иностранных компаний, инвестирующих в Кубу (т.е. применили в полной мере закон Хелмса-Бертона). Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини предупредила вчера, 2 мая, о последствиях решения США для трансатлантических отношений и заверила, что ЕС прибегнет ко всем «адекватным мерам», в том числе к подаче жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) и защите своих компаний посредством Блокирующего статута.

«Именно тогда, когда Евросоюз пытался снизить напряжение вокруг переговоров о новом торговом соглашении с США, администрация Дональда Трампа решила сделать ещё один шаг в противоположном направлении, — описывает сложившуюся ситуацию El Pais. — Американский закон в первую очередь угрожает интересам испанских предприятий, особенно отелей, ведущих дела на Кубе».

В своём официальном заявлении, согласованном с лидерами 28 стран ЕС, Могерини предостерегла США: их поступок породит не только «ненужные трения» в связи с тысячами потенциально возможных исков, но также ослабит доверие и предсказуемость отношений внутри трансатлантического союза.

Применение Раздела III принятого в 1996 году закона, напомнила глава европейской дипломатии, подразумевает «нарушение компромиссов», достигнутых США и Евросоюзом в 1997 и 1998 годах. Американская законодательная мера позволяет гражданам кубинского происхождения требовать через суды США возврата своего недвижимого имущества, конфискованного после революции 1959 года.

Однако многие из этих зданий сейчас могут использоваться европейскими инвесторами, напоминает испанское СМИ. Чтобы не подрывать отношения со своим крупнейшим союзником, ЕС, несколько администраций американских президентов последовательно не позволяли вступить в силу Разделу III закона Хелмса-Бертона. Такое положение дел сохранялось последние два десятилетия.

В прошлом месяце Европейская комиссия уже направляла письмо государственному секретарю США Майку Помпео, в котором предупреждала о возможных претензиях перед лицом ВТО, а также о том, что цепочка потенциальных исков в США может повториться по другую сторону Атлантики в качестве защитного механизма.

«ЕС полагает, что применение за пределами своей территории односторонних ограничительных мер противоречит международному праву», — значится в заявлении Федерики Могерини.