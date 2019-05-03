МВД России рассказало об уголовных делах «хозяина Молдавии» Плахотнюка

Кишинёв, , 21:01 — REGNUM Лидер молдавской оппозиционной платформы «Достоинство и правда», депутат от правого блока ACUM Андрей Нэстасе направил российским властям запрос об уголовных делах, заведенных в России против лидера правящей в Молдавии Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил Нэстасе в эфире телеканала Jurnal TV, как депутат парламента Молдавии, он обратился в МВД России с просьбой предоставить информацию.

Позже Нэстасе сообщил, что получил ответ от МВД России. По его словам, в российском ведомстве подтвердили, что на Плахотнюка в России заведены уголвоные дела. По одному из них лидер правящей партии Молдавии обвиняется в создания международного преступного сообщества для вывода и отмывания десятков миллиардов рублей из России.

Ранее на Плахотнюка в России также завели уголовное дело по обвинению в подготовке заказного убийства. По этому делу российские правоохранительные органы объявили Плахотнюка в розыск.