Канцлер Австрии провел телефонные переговоры с Зеленским

Вена, , 20:24 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц и избранный президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом написал Курц на своей странице в соцсети Twitter.

«Украина остаётся важным партнёром для Австрии и ЕС, — написал канцлер Австрии. — Мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер венгерскому медиа Valasz Online сообщил, что жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу РФ ради урегулирования конфликта в Донбассе.

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