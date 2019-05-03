Депутат Рады советует Зеленскому изменить риторику

Киев, , 19:32 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который ранее обещал добиться мира в стране, должен изменить риторику и вести диалог с Российской Федерацией. Об этом заявил глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Говорить сегодня о том, что мы (власти Украины) опять будем вести линию ненависти, снова не видя того, что нас (Украину и РФ) объединяет, я считаю большой ошибкой, — сказал Рабинович. — Я бы пока списал Зеленскому эти слова, потому что, мне кажется, он еще не до конца понимает, куда он попал».

Напомним, 2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что после того, как в Донбассе началась война, а Крым вернулся в состав России, из общего у РФ и Украины осталось только одно — госграница.

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