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Порошенко и глава МВФ обсудили ситуацию с «ПриватБанком»

Политика

«Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации «ПриватБанка» может поставить под угрозу финансовую стабильность государства»

Киев, 3 мая 2019, 18:55 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг украинского «ПриватБанка». Об этом 3 мая сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

«Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации «ПриватБанка» может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — написал глава государства. — Об этом сегодня (3 мая) говорил с директором-распорядителем МВФ».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 апреля бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что если украинские суды отменят национализацию «Приватбанка», страну ждёт дефолт.

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