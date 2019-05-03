Порошенко и глава МВФ обсудили ситуацию с «ПриватБанком»

Киев, , 18:55 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили ситуацию вокруг украинского «ПриватБанка». Об этом 3 мая сообщил украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

«Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации «ПриватБанка» может поставить под угрозу финансовую стабильность государства, — написал глава государства. — Об этом сегодня (3 мая) говорил с директором-распорядителем МВФ».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 апреля бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что если украинские суды отменят национализацию «Приватбанка», страну ждёт дефолт.

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