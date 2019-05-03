Названа главная тема встречи Лаврова и Помпео

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Политика

6 мая в Рованиеми «на полях» министерской сессии Арктического совета встретятся глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео

Москва, 3 мая 2019, 18:41 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео, которые встретятся в Финляндии 6 мая, обсудят Венесуэлу и Сирию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Встреча Лаврова и Помпео в Рованиеми состоится, — сказал Рябков. — Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах».

Рябков также добавил, что дипломаты двух стран, вероятно, также обсудят Сирию и Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в Рованиеми «на полях» министерской сессии Арктического совета встретятся глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.

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