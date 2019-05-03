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МИД РФ отреагировал на идею Климкина об альтернативе «Бессмертному полку»

Политика

На Украине про жертвы националистов забыли

Москва, 3 мая 2019, 17:58 — REGNUM  Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину следует провести шествие с портретами жертв сторонников лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом на странице в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине.

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, на Украине про жертвы националистов забыли, а день рождения Бандеры в стране отмечают.

Напомним, 3 мая украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook предложил провести в стране акцию в ответ на «Бессмертный полк» — пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий украинцев».

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МИД России
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