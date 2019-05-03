В Калуге представили проект Госпрограммы развития сельских территорий

Калуга, , 17:26 — REGNUM Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов в рамках видеоконференции представил проект Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», разработку которой ведет федеральное министерство сельского хозяйства по поручению президента России.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерства сельского хозяйства, предполагается, что документ будет утверждён 1 июня 2019 года, и вступит в силу с 1 января 2020 года. Основная задача — повышение качества жизни людей, которые живут и трудятся в сельской местности. В программе три основных направления: аналитическое, нормативное и методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий; федеральные мероприятия по данному направлению; проект «Современный облик сельских территорий».

В числе эффективных мер в госпрограмме остается предоставление субсидий регионам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Однако, как отметил Леонид Громов, есть ряд особенностей этой меры господдержки: «Социальные выплаты будут представляться только тем, кто работает в АПК или в социальной сфере села, отдельной категории молодых семей и молодых специалистов в новой программе не будет. Еще одно новшество — социальные выплаты изъявившим желание жить и работать на селе будут предоставляться гражданам любого возраста».

По словам главы калужского регионального сельхозведомства, наиболее актуально и предоставление субсидий субъектам РФ на обустройство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях.

«Ряд инвесторов области планируют начать проектирование объектов комплексной компактной застройки для дальнейшего строительства на ней жилья для своих работников. Это ООО «Агро-Инвест», «Калужская Нива», — сказал Леонид Громов.

Кроме того, в рамках благоустройства территорий по грантовой поддержке можно будет проводить работы по освещению территории, в том числе с использованием энергосберегаемых технологий, организации пешеходных коммуникаций и уличных дорог, автобусных остановок, — обустройству общественных колодцев и водоразборных колонок, мест размещения твердых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора. Причем размер гранта на эти цели увеличен до 70% от сметной стоимости объекта.

Напомним, общий объем финансирования на период реализации госпрограммы Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 по 2025 годы составит 1,2 триллиона рублей, в том числе 1,0 трлн рублей из федерального бюджета. Только в 2020 году планируется направить 221 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем предполагалось действующей программой по устойчивому развитию села.