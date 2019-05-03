Зеленскому объяснили, что Раду он сможет разогнать в июне

Киев, , 17:20 — REGNUM Украинские политики обсуждают сроки инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского и возможность досрочного роспуска парламента.

В частности, депутат Верховной Рады, член фракции Радикальная партия Олег Куприенко отметил, что 14 мая парламент рассмотрит вопрос утверждения даты инаугурации президента.

«Если не знаешь, как делать, делай по закону. Прописано, что инаугурация проводится на торжественном заседании Верховной рады — не на внеочередном, а на торжественном. Кто определяет термин? Дату проведения (инаугурации — ред.) определяет своим решением Верховная Рада. Когда Рада соберется на пленарное заседание? 14 мая. 14 мая будут консультации со спикером Верховной Рады, с главами депутатских фракций и групп, чтобы определить дату проведения торжественного заседания», — сказал Куприенко в эфире одного из украинских телеканалов.

В свою очередь, глава Ровенской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Бузинарский считает, что президент Зеленский после инаугурации сможет распустить парламент, несмотря на затягивание процесса вступления в должность.

«Если мы говорим о затягивании инаугурации, то это не повлияет на возможность президента распустить Раду… даже если они проведут её в последний предусмотренный законодательством день. В Конституции четко прописано, что (распустить Раду нельзя — ред.) за полгода до завершения полномочий Рады. А завершение полномочий Рады наступает тогда, когда новая Верховная Рада начинает работать и собирается на первое заседание. У него есть время распустить до 19 июня», — считает Бузинарский.

ИА REGNUM напоминает, что спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ранее заявил, что роспуск Рады возможен, потому что на сегодня коалиции в парламенте фактически нет.

«Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть, их там меньше, чем 226. Когда к [спикеру] Андрею Парубию обращались миллион организаций, писали письма, просили предоставить поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию. Письма приходили — ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому есть прецедент того, что роспуск может иметь место», — объяснял он.

Вместе с тем, по украинскому законодательству, за полгода до плановых выборов в парламент Раду действующего созыва распустить уже нельзя. Сейчас эксперты обсуждают, идет ли речь в законе о дате выборов или о фактическом начале работы Рады нового созыва.

Согласно всем соцопросам, в случае проведения проведения парламентских выборов в ближайшее время, Зеленский сможет провести в Раду до 70% своих соратников, представителей партии «Слуга народа».