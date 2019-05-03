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Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам

Политика

Речь идет о десятках ударов с воздуха по позициям боевиков на юге Идлиба и севере Хамы

Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Идлиб, Сирия, 3 мая 2019, 17:06 — REGNUM  Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Ведущую роль играли самолеты ВКС РФ. Речь идет о десятках ударов с воздуха по Южному Идлибу и Северной Хаме. Уничтожены ряд объектов боевиков, принадлежащих группировкам «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также по группировкам Фронта национального освобождения.

Следует заметить, что «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки Фронта национального освобождения прямо поддерживаются и финансируются Турцией.

С «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) турецкие военные и спецслужбы свои связи не афишируют и официально не признают. Однако в открытую печать просочилась информация, что после ранения ее лидера Абу Мохаммада аль-Джулани, он проходил лечение в больнице на турецкой территории.

Исламисты со своей стороны нанесли ракетно-артиллерийские удары по районам, подконтрольным сирийскому правительству на севере провинции Хама, в том числе, и по электростанции у города Мхарде.

Эскалация обстановки в данном регионе произошла после того, как боевики и сирийская армия направили в эти районы подкрепления. Ряд наблюдателей сообщают, что сирийские военные готовятся к крупному наступлению на позиции исламистов в районе Идлибской демилитаризованной зоны. Однако неизвестно отношение Турции к подобным планам, без ее согласия наступление может привести к столкновению сирийских и турецких военных.

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Война в Сирии
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