Ереван, Армения, , 16:19 — REGNUM

Судебный процесс в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности Юрия Хачатурова и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна по событиям 1 марта 2008 года будет исключительным и беспрецедентным. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

«Вы увидите в нем в разных судебно-процессуальных статусах всех трех президентов Армении, многочисленных общественных и политических деятелей, бывших и действующих должностных лиц», — сказал он, пообещав, что в рамках судебного процесса будут привлечено «огромное число людей».

При этом Давтян исключил политический контекст судебного процесса, назвав его возобновление результатом выяснения новых фактов органами предварительного следствия.

Подчеркнув, что для эффективной работы следственных органов необходимо доверие граждан, Давтян сообщил, что за последний год они дали показания, сообщив о ранее умалчиваемых фактах, что и стало причиной возобновления судебного расследования.

«Люди начали сотрудничать. В ходе судебного разбирательства вы увидите лиц, которые публично дадут показания. Смена власти повлияла на то, что люди свободно предоставляют информацию, участвуют в предварительном следствии», — цитирует Давтяна Новости Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная следственная служба завершила предварительное расследование уголовного дела по событиям, произошедшим в Ереване 1−2 марта 2008 года. Часть уголовного дела, касающаяся экс-президента Кочаряна, занимавших в 2008 году должность начальника генштаба Оганяна, пост заместителя министра обороны Хачатурова и главы аппарата президента Геворкяна, направлена прокурору для передачи в суд.

Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах (по части 1-й статьи 300.1 и пункту 2-му части 4-й статьи 311-й), Сейрану Оганяну и Юрию Хачатурову — в свержении конституционного строя (по части 1-й статьи 300.1), Армену Геворкяну — в пособничестве свержению конституционного строя, получения взятки в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем (по части 1-й статьи 38−300.1, пункту 2-му части 4-й статьи 311-й и части 3-й статьи 190-й) Уголовного кодекса Армении.

Экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян привлечены в качестве свидетелей.