Киев, , 15:33 — REGNUM Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна уверенно формирует «европейское лицо пограничной службы», а также анонсировал меры по укреплению обороноспособности Государственной пограничной службы Украины за счёт патрульных катеров и вертолетов.

«В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса. Они надёжно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что уже поставлена задача приобретения вертолётов французского и украинского производства для Госпогранслужбы Украины.

Порошенко утверждает, что в 2020 году для Госпогранслужбы Украины будут закуплены 24 современных лёгких патрульных вертолёта.

В целом, Порошенко считает, что именно Украина уверенно формирует «европейское лицо пограничной службы», а Госпогранслужба Украины способна эффективно работать по стандартам НАТО.

Порошенко отметил, что сейчас на Украине реализуется 18 международных проектов, которые касаются усовершенствования охраны государственной границы, а также проекты по подготовке персонала, логистики, медицинского обеспечения, борьбы с коррупцией.