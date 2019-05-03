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Экономическая революция. В Узбекистане разрешили приватизировать землю

Политика

Иностранные граждане и юридические лица не имеют право на приватизацию земли в Узбекистане

Ташкент, 3 мая 2019, 15:19 — REGNUM  Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» одобрен Сенатом (верхней палатой) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания сегодня, 3 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно закону, приватизации подлежат земельные участки, на которых расположены принадлежащие юридическим лицам на праве собственности здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки.

Также, можно приватизировать земельные участки, предоставленные гражданам республики для индивидуального жилищного строительства и свободные земельные участки.

Право на приватизацию земельных участков не имеют иностранные граждане и юридические лица — нерезиденты Узбекистана, а также лица без гражданства.

Согласно закону, приватизированные земельные участки являются частной собственностью. Средства, поступающие от приватизации земельных участков, направляются в Фонд развития урбанизации

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