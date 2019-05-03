В ходе демонстраций в Венесуэле погибли пять человек — ООН

Женева, Швейцария, , 15:04 — REGNUM Официальный представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека Равин Шамдасани заявил, что по данным Всемирной организации в ходе акций протеста в Венесуэле 30 апреля и 1 мая от огнестрельных ранений погибли пять человек, в том числе трое подростков и одна женщина.

«За время демонстраций 30 апреля и 1 мая мы зафиксировали сообщения о пяти демонстрантах, которые погибли от огнестрельного оружия», — сказала Шамдасани.

Она уточнила, что по данным ООН 30 апреля погибли 16-летний подросток и 24-летний мужчина во время протестов в штате Арагуа, и ещё два 15-летних подростка, один из которых погиб в штате Мерида.

Также была убита 27-летняя женщина, которой выстрелили в голову рядом с площадью Альтамира во время демонстрации 1 мая, где американская марионетка Хуан Гуайдо в очередной раз призывал свергнуть законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, Шамдасани заявила, что с начала 2019 года на различных демонстрациях в Венесуэле погибли 49 человек. 239 человек получили ранения.