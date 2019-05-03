«Слова Зеленского, что у Украины и России нет ничего общего — заблуждение»

Киев, , 14:50 — REGNUM Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины «из общего» «осталось только одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров», является глубоким заблуждением и не соответствует действительности.

Об этом сегодня, 3 мая, журналистам заявил украинский политик Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ни один мыслящий человек не согласится с этим утверждением.

«Не знаю, о чем «долго думал» господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривает больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что общей стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной войне.

«Если господин Зеленский не знает об этом, не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль. Жаль украинцев. Многим будет обидно, если выяснится, что они поменяли шило на мыло», — отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что 2 мая Зеленский сообщил, что он «долго думал» относительно того, есть ли много общего между Украиной и Россией, а в итоге пришел к выводу, что из общего осталась только граница. Он также отметил, что исключительно после «возвращения Украине контроля на всей протяженности границы» можно будет продолжить поиски «общего».

До этого президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что у двух стран — Украины и России — «много общего» и пояснил, что имеет в виду общность народов России и Украины, которые, по его мнению, «по сути, один народ».