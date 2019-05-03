В правительстве опровергли родство жены Медведева с хозяевами «Мираторга»

Москва, , 14:32 — REGNUM Правительство Российской Федерации опровергло информацию о том, что супруга главы правительства Дмитрия Медведева — Светлана Медведева является родственницей руководителей агропромышленного холдинга «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников. Соотвествующее заявление распространила сегодня, 3 мая, пресс-служба правительства России.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Светлана Медведева, девичья фамилия которой — Линник, якобы является родственницей Виктора и Александра Линников. Утверждалось, что она их двоюродная сестра.

Напомним, что братья Линники основали агрохолдинг «Мираторг» в 1995 году. На данный момент это крупнейший производитель свинины и говядины в России. Холдинг осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов. Товары холдинга продаются как фирменных магазинах, так и в розничных сетях.

В правительстве подчеркнули, что Светлана Медведева не является ни дальней, ни ближней родственницей братьев Линников.

«В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ «Мираторг». Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой», — сказано в заявлении пресс-служба правительства.