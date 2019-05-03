Дата инаугурации Зеленского станет известна не ранее 14 мая

Киев, , 14:28 — REGNUM В мае на первой пленарной неделе Верховная рада Украины примет постановление о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом 3 мая заявила вице-спикер Рады, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ирина Геращенко.

«Верховная Рада точно не будет нарушать закон в таком очень важном вопросе как инаугурация новоизбранного президента. Уверена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Уверена, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации», — сказала Геращенко.

Сегодня же в Брюсселе советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк на брифинге для прессы констатировал, чтоназначение даты инаугурации уже стало не техническим, а политическим вопросом.

«Это решение не техническое, а политическое. Когда будет определена дата, то мы будем определяться и с форматом инаугурации — кто приедет… уже приглашения были неформально сделаны, очень многие лидеры поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и были определенные приглашения уже сделаны», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов, которое состоялось на Украине сегодня, 3 мая. Соответственно, инаугурация должна пройти не позднее 3 июня. Конкретную дату события должна определить Верховная рада. Зеленский официально приступит к исполнению обязанностей президента Украины после того, как на специальном торжественном заседании Рады примет присягу на верность украинскому народу.