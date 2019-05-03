Глава оппозиции и президент Южного Судана провели переговоры в Эфиопии

Джуба, , 14:26 — REGNUM Глава оппозиции Риек Мачар и президент Южного Судана Сальва Киир встретились 1 мая в городе Аддис-Абеба, Эфиопия, с целью «спасти» мирное соглашение, положившего конец многолетнему конфликту в стране, за несколько дней до формирования правительства единства. Об этом сообщает танзанийское новостное издания «ZanzibarLeo».

Как известно, президент Южного Судана Сальва Киир, глава оппозиции страны Риек Мачар и несколько повстанческих группировок подписали мирный договор в сентябре 2018 году, ставшей решающей мерой по предотвращению конфликта, длившегося в течение шести лет. Сегодня стороны не могут прийти к соглашению по некоторым важным вопросам запланированным на 12 мая формированием правительства единства.

«В настоящее время мы надеемся, что достигнем соглашения», — отметил Сальва Киир.

Южный Судан был охвачен войной через два года после получения страной независимости от Судана. Впоследствии Киир обвинил своего бывшего вице-президента Мачара в подготовке государственного переворота против него.

Вооруженные столкновения в стране, возникшие между властями и повстанцами, стали причиной смерти более 380 000 человек, еще 4 миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома.