СНБ США и Госдеп приняли замглавы МИД Белоруссии

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM В ходе состоявшегося 29 апреля — 2 мая визита в Вашингтон замминистра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко состоялись его переговоры с представителями политического руководства США. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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В Госдепе посланника официального Минска приняли исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер и чиновник бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Майкл Козак. Переговоры с Кравченко провела также спецпомощник президента США, старший директор по европейским и российским делам СНБ Фиона Хилл.

«В Конгрессе состоялись встречи с сопредседателем Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сенатором США от штата Миссисипи Роджером Уикером, а также с сотрудниками аппаратов ряда комитетов Сената. О. Кравченко провел беседу с руководителями Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левином и Лесли Уайсс», — сообщает МИД Белоруссии.

Кроме того, Кравченко провёл переговоры со специалистами по «сдерживанию России» — президентом Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим директором Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена Майклом Карпентером, директором Гудзоновского института Кеннетом Вайнштайном, старшим вице-президентом Американского совета по внешней политике Иланом Берманом и «группой исследователей» Фонда Карнеги за международный мир, включая директора программы России и Евразии Юджина Румера и вице-президента по исследованиям программы России и Евразии Эндрю Уайсса.

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«Вопросы развития двусторонних экономических связей обсуждены с председателем Совета делового сотрудничества Беларусь-США Дэвидом Бэйроном», — добавили в пресс-службе белорусского министерства.

Напомним, в последние годы белорусские официальные делегации часто посещают США, а эксперты по «сдерживанию России» посещают Минск и контактируют с белорусскими официальными лицами в других странах. Нынешний визит совпал с обострением отношений между Минском и Москвой, в результате которого в России пострадало «белорусское лобби», а Минск добился отзыва российского посла — спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича.

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