В Крыму рассказали Зеленскому, что объединяет Украину с Россией

Симферополь, , 14:20 — REGNUM Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что у России и Украины общего осталась одна только государственная граница. Соответствующее заявление Фикс сделал в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война, между Россией и Украиной общего ничего не осталось, кроме государственной границы. Зеленский считает так потому, что, по его мнению, именно Россия якобы виновата в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс. Кроме того, Зеленский призвал Москву вернуть Киеву контроль «за каждым миллиметром границы». Также избранный президент заявил, что не согласен с президентом России Владимиром Путины о том, что русские и украинцы — братские народы.

Вице-спикер парламента Крыма отметил, что Зеленский ещё молод и несмотря на победу на выборах, президентом ещё не стал.

«Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления», — сказал Фикс.

Также он подчеркнул, что Украину и Россию объединяет очень многое.

«Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — сказал политик.