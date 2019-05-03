Бишкек, Киргизия, , 14:01 — REGNUM

Коллегия Верховного суда Киргизии пересмотрела дело лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Поводом для этого стало вступление в силу новых кодексов, предоставляющих возможность смягчения наказания осужденным, пишет «Азатлык».

Судебный орган оставил без изменений приговор о лишении Текебаева и Чотонова свободы на срок продолжительностью в 8 лет, но при этом постановил вернуть им конфискованное имущество, которое не связано с ранее возбужденным против них уголовным делом.

Также Верховный суд решил отказать в просьбе адвокатов осужденных политиков и отказался отправлять дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2017 года лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева арестовали в связи с возбужденным против него уголовным делом, основанном на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что в 2010 году он дал Текебаеву взятку в размере $1 млн.

Одновременно с этим был задержан бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По данным следствия, он являлся посредником при передаче Текебаеву взятки.

16 августа 2017 года Первомайский районный суд киргизской столицы признал Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова виновными в коррупции и приговорил их к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества. Впоследствии Бишкекский городской суд и Верховный суд Киргизии оставили этот приговор без изменений.

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