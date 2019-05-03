Эксперт: Зеленский будет интенсивнее чем Порошенко работать с НАТО

Киев, , 13:56 — REGNUM Граждане Украины рассчитывают, что новому президенту Владимиру Зеленскому удастся «договориться» о завершении войны в Донбассе.

Об этом 3 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявила консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анна Коваленко.

«О содержании («нормандского формата» — ред.) давно идет речь. Люди ждут именно содержания от команды Зеленского, о будущем развития страны, от вопросов национальной безопасности до внешнеполитических и международных вопросов», — напомнила Коваленко.

Она сообщила, что 75% украинцев считают, что наибольшая проблема страны — это война.

«Из них около 20% считаю её личной проблемой. Именно это не дает возможности развиваться. Украинцы ждут решения, смыслов и сенсов от тех людей, которые сегодня представляют интересы или озвучивают позицию Владимира Зеленского», — добавила Коваленко.

Вместе с тем, по её словам, нет сомнений, что Зеленский продолжит курс на сотрудничество и переход Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.

«Они будут продолжать много линий по тем позициям, которые мы уже слышали. Единственное, теперь ожидают — что это начнет работать. Предшествующая команда много озвучивала, но не всегда делала. В частности, вопрос стандартизации НАТО затягивается на годы, тут нет эффективности», — рассказала Коваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Брюсселе экс-министр финансов Украины, член команды президента Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что на комитете по вопросам безопасности украинская делегация и представители Запада обсудили возможность активизации «нормандского формата» переговоров с Россией.

«Для нас тут важно не как можно быстрее провести встречу, а наполнить её содержанием. Это важный шаг, его ожидают избиратели, чтобы мы понемногу находили пути решения проблемы войны на востоке нашего государства… Говорили о том, как активизировать работу в «нормандском формате», как отвечать на провокации с российской стороны, в частности на паспортизацию граждан с неконтролируемых территорий», — рассказал Данилюк.

Накануне, 2 мая, спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в 2020 году.

Перед вторым туром президентских выборов на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что для подтверждения неизменности североатлантического курса Украины в стране необходимо провести всенародный референдум.

«Мы должны людям объяснить, что это. Что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это действительно безопасность страны… Нужно достучаться до каждого украинца. НАТО обязательно должно быть через референдум», — заявил он.

Также Зеленский неоднократно заявлял, что на посту президента не станет менять внешнеполитический вектор движения Украины.