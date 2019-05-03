Конституции Японии 72 года: премьер-министр призывает к поправкам

Токио, , 13:50 — REGNUM 3 мая Конституции Японии «исполняется» 72 года. 3 мая 1947 года вступил в силу уникальный по своему содержанию основной документ страны, в который не вносилось ни единой поправки. Тогда, американскими оккупационными войсками была написала пацифистская 9-я статья, чтобы не допустить возрождения милитаристской Японской империи. Эта статья гласит об отказе от войны, как средства разрешения споров, а также запрещает Японии иметь вооруженные силы. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что это уже не актуально в мире, полному вызовов и угроз.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Абэ уверен, что его страна никогда не повторит ужасов войны, но оставлять ее без оборонного потенциала нельзя, когда рядом КНДР и Китай. У Японии есть Силы самообороны, которые, несмотря на их официальный полицейский статус, фактически представляют собой армию. Несмотря на это, Абэ считает, что то, что «Силы самообороны незаконны и неконституционны — большая проблема». Их наличие необходимо закрепить в конституции. «Мы не можем даже призвать наших граждан на службу при любых обстоятельствах, так как это незаконно и нигде не прописано», — говорит японский премьер. Конституция Японии относится к числу «жестких», для внесения поправок необходимо одобрение 2/3 депутатов в обеих палатах парламента и народный референдум. Первая поправка пока запланирована на 2020 год.