Глава МИД Турции: вступление в ЕС — наша стратегическая цель

Анкара, , 13:46 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Некоторые полагают, что Турция с 82-миллионным населением — большая страна. Поэтому у нее будет больше представителей в Европарламенте. Другие считают, что в Турции присутствует сугубо мусульманский образ жизни. Если ЕС хоть в какой-то степени является религиозным объединением, то пусть будет так. Если ЕС не желает с кем-то делиться своей силой, то пусть будет так. Мы понимаем равновесие между Францией и Германией, но они, со своей стороны, пренебрегают тем вкладом, который могла бы внести в ЕС Турция. Сейчас вступление в ЕС является стратегической целью для Турции. Если ЕС не желает принять нас, он должен вынести решение».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу встретился со своими коллегами из Словакии, Чехии и Венгрии Мирославом Лайчаком, Томасом Петричеком и Петером Сийярто, а также замминистра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем в рамках 4-ой встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы и Турции в Братиславе. Мевлют Чавушоглу отметил, что встреча прошла очень продуктивно, и сообщил, что, наряду с общими интересами и региональными проблемами, на ней обсуждались вопросы Сирии, Ливии, Ирана и Ирака. Что касается отношений Турции и ЕС, турецкий министр подчеркнул, что его страна всегда открыта для переговоров любого рода. Он обратил внимание на то, что Турция оказала помощь ЕС в таких сферах, как безопасность, экономика и миграция, однако препятствия, стоящие перед Турцией на пути вступления в ЕС, носят чисто политический характер. По его словам, никому уже нет дела до результатов реформ, проведенных Турцией для того, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.