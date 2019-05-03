Политолог: И Зеленский, и Порошенко заинтересованы в роспуске Рады

Киев, , 13:45 — REGNUM Украинский политолог Антон Финько заявил, что новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому «в любом случае важно» иметь право досрочно распустить парламент. Соответствующее заявление Финько сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Он (Зеленский — ред.) будет использовать это право, как способ давления, как рычаг психологического прессинга на Верховную раду, держа её в подвешенном состоянии. Это нужно, чтобы добиться установления необходимого кадрового контроля, реализации собственных кадровых решений относительно назначения министра иностранных дел, министра обороны, руководителя Службы безопасности», — рассказал политолог.

По его словам, в досрочных парламентских выборах заинтересованы как действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

«Нынешняя коалиция — это секрет Полишинеля, её фактически никогда не существовало… В досрочных выборах не заинтересованы: фракция «Народный фронт», те, кто ориентируются на гражданина Парубия (спикер Рады Андрей Парубий — ред.), или Владимира Гройсмана (премьер-министр — ред.). В большей мере (в роспуске Рады — ред.) заинтересован круг, который непосредственно связан с Петром Порошенко. Они могли бы согласиться на досрочные выборы, чтобы не успели выйти из-под контроля группировки Гройсмана или Кличко (мэр Киева Виталий Кличко — ред.). В общем нынешний глава государства очень заинтересован в том, чтобы именно сейчас реализовать такое решение», — добавил Финько.

Он считает, что в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее время партия Зеленского «Слуга народа» может набрать порядка 70% голосов.

«Если бы сейчас прошли выборы в парламент, несмотря на то, что его партия является только проектом, но на парламентских выборах люди воспроизвели бы результат президентских выборов. Было бы не 75%, а 69%. Нет разницы, был бы установлен полный контроль (над парламентом — ред.)», — подытожил Финько.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня, 3 мая, парламентская издание «Голос Украины» обнародовало официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Соответственно, именно с 3 мая начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна состояться церемония инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.