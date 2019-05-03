Пентагон оценил военное коварство Китая

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Китай использует трансграничный проект «Один пояс — один путь» для прикрытия своей военной экспансии и создания сети военных баз за рубежом. Об этом говорится в докладе о военной политике Пентагона, направленном в Конгресс США.

Строительство новых китайских военных объектов будет осуществляться под формальным предлогом обеспечения безопасности участников проекта «Один пояс — один путь», уверены в Пентагоне. Реализация таких планов, сказано в документе, приведёт к «расширению сети военных баз за рубежом», в частности — в Пакистане, с которым у КНР подписаны договоры о стратегическом партнёрстве.

В итоге Китай получит сеть военных объектов в западной части Тихого океана, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, Пекин намерен контролировать ситуацию в Арктике и сдерживания военной угрозы через неё посредством своих ВМС.

Пентагон оценил рост военных расходов КНР гораздо выше, чем официальные данные Пекина, прогнозируя их рост к 2022 году на 6% ежегодно до $260 млрд. Рост милитаризации КНР в Пентагоне воспринимают как вызов при реализации национальных интересов США, зоной которых давно объявлен весь мир.

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Напомним, первая китайская зарубежная военная база КНР была открыта в 2017 году в Джибути (Восточная Африка) по соседству с аналогичными объектами США и их союзников по НАТО. Особую обеспокоенность соседей Китая вызывает создание им морских военных баз в Южно-Китайском море.