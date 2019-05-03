Трамп обещает снять с Кубы санкции, если она прекратит поддержку Венесуэлы

Гавана, , 13:30 — REGNUM 1 мая в интервью каналу Fox Business президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова отменить антикубинские санкции при условии, что Куба прекратит поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило мексиканское агентство Televisa.

«Если Куба сделает правильные шаги, ей это может пойти на пользу, мы сможем отменить санкции», — обозначил Трамп. Тем не менее, он пообещал «ужесточить свою позицию в отношении острова», если Куба «не уйдёт из Венесуэлы».

Таким образом, президент США вновь подтвердил свои произнесённые днём ранее угрозы установить «полномасштабного эмбарго» в отношении Кубы в случае, если Гавана продолжит оказывать «военную поддержку» Каракасу. Речь идёт о том, что 2 мая США впервые в истории начали применение Главы III Закона Хелмса-Бёртона 1996 г., разрешающей американским гражданам подавать иски против компаний, использующих в своём бизнесе собственность, национализированную в результате Кубинской революции 1959 г. До недавнего времени все президенты США подписывали указы, приостанавливавшие действие этой главы Закона.