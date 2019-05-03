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Президент Турции: мы остановим заговор против народа Ливии

Политика

Президент Турции: «мы сделаем всё возможное, чтобы остановить заговор против народа Ливии»

Анкара, 3 мая 2019, 13:24 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности приложить максимум усилий, чтобы прекратить вооруженное противостояние в Ливии между силами, поддерживающими Правительство национального согласия (ПНС), и отрядами Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкий лидер провел переговоры с главой ПНС Фаизом Сараджем по телефону. В ходе разговора Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция «приложит все возможные усилия, чтобы остановить заговор против ливийского народа». Отмечается, что турецкий президент и глава ПНС договорились и «об активизации договоров, заключенных между двумя странами».Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдуллаха Абд ар-Рахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый силами Хафтара.

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Зарубежная хроника
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