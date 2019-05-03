Палестинская автономия вновь отказалась принять деньги из Израиля

Иерусалим, , 13:21 — REGNUM 1 мая Палестинская автономия (ПА) отклонила очередной транш из Израиля в размере 184 миллионов долларов. По сообщениям израильской телерадиокомпании Kan, причиной отказа послужило удержание Израилем части суммы.

Еще в 2018 году Израиль принял закон об удержании той части средств из налоговых поступлений, которую администрация ПА платит семьям террористов. На этот раз израильское правительство удержало около 11 миллионов долларов.

Стоит отметить, что 2 мая палестинские власти объявили о начале выплата заработных плат госсектору. Однако выплаты не превышают и 50% от установленной суммы.