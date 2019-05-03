Африканский Союз предоставил военным в Судане 60 дней для передачи власти

Хартум, , 13:16 — REGNUM Африканский Союз предоставил военным властям в Судане еще 60 дней, для того чтобы передать властные полномочия гражданским организациям и лицам.

Африканский Союз пригрозил прекратить членство Судана в организации в связи с военным переворотом, свергнувшим с власти президента Омара аль-Башира, поскольку были проигнорированы ранее установленные сроки для передачи властных полномочий. Напомним, что военным властям в Судане 15 апреля было дано 15 дней на то, чтобы передать все полномочия гражданам.

о информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Совет мира и безопасности Африканского Союза сообщил о том, что «к большому сожалению», военные силы Судана не оставили полномочия и не передали власть переходной группе, возглавляемой гражданскими лицами страны.