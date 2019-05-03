Пятница, 3 Мая 2019 года
13:35:09 МСК

Африканский Союз предоставил военным в Судане 60 дней для передачи власти

Политика

В случае неисполнения этих сроков Судан будет исключен из членов Африканского Союза

Хартум, 3 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Африканский Союз предоставил военным властям в Судане еще 60 дней, для того чтобы передать властные полномочия гражданским организациям и лицам.

Африканский Союз пригрозил прекратить членство Судана в организации в связи с военным переворотом, свергнувшим с власти президента Омара аль-Башира, поскольку были проигнорированы ранее установленные сроки для передачи властных полномочий. Напомним, что военным властям в Судане 15 апреля было дано 15 дней на то, чтобы передать все полномочия гражданам.

о информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Совет мира и безопасности Африканского Союза сообщил о том, что «к большому сожалению», военные силы Судана не оставили полномочия и не передали власть переходной группе, возглавляемой гражданскими лицами страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить