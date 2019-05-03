Турция обвинила в терроризме сотрудника консульства США

Анкара, , 13:08 — REGNUM Назми Мете Джантюрк, сотрудник Службы безопасности Генерального консульства США в Стамбуле, а также его жена и дочь обвиняются турецкими властями в связях с движением Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что Анкара считает его виновным в организации попытки переворота 15 июля 2016 года. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, прокурор добивается тюремного срока для всех троих. В обвинительном заключении говорится, что Джантюрк контактировал с десятками лиц, находящихся под следствием за то, что они являются членами сети Гюлена, и что «были получены доказательства в отношении действий подозреваемого в соответствии с инструкциями организации». Два других местных работника консульства США, также турецкие граждане, были арестованы в 2017 году по обвинению в терроризме и шпионаже. Задержания побудили Вашингтон приостановить выдачу неиммиграционных виз из страны, спровоцировав ответный шаг из Анкары, который привёл к одному из кризисов между двумя союзниками по НАТО.28 марта турецкий суд постановил, что один из них, Метин Топуз, переводчик и посредник Агентства по борьбе с наркотиками при Генеральном консульстве США в Стамбуле, должен оставаться в тюрьме до возобновления судебного процесса 15 мая 2019 года. В случае осуждения Топузу грозит пожизненное заключение. Другой, Хамза Улучай, работавший переводчиком консульства США в Адане, был приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по обвинению в терроризме, но был освобождён в январе 2019 года с ограничениями на выезд за границу после почти двух лет содержания под стражей.