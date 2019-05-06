Попытка США разоружить Иран обернется его вооружением?

Тегеран, , 06:07 — REGNUM Новые санкции США против Ирана могут стать причиной того, что Иран выполнит свою старую угрозу обзавестись атомной бомбой. Что означает для этого региона и мира в целом возможность появления у Ирана собственного ядерного оружия, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка, Тегеран отказался от военной ядерной программы. Выход США из этой договоренности и последующее наращивание антииранских санкций со стороны Вашингтона могут вынудить Тегеран к использованию такого аргумента, как наличие ядерного оружия. Возможно, именно этот аспект стал одной из целей запланированного визита министра иностранных дел Ирана в Северную Корею.

Создание ядерного оружия — долгий процесс, но если Тегеран сможет этот путь пройти и стать ядерной державой, то последствия будут масштабны как для Ближнего Востока, так и для всего мира. Так, Саудовской Аравии придется срочно решать вопрос паритета в противостоянии с Ираном, и здесь велика доля вероятности пакистанской помощи Эр-Рияду. Процесс может покатиться по наклонной, а вероятность развития такого сценария увеличивается еще и потому, что за годы санкций Иран выстроил практически независимую экономику и военно-промышленный комплекс.

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