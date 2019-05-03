Незаконное обогащение: Команда Зеленского пообещала Западу вернуть закон

Киев, , 12:51 — REGNUM Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пообещала западным партнерам в ближайшее время вернуть в законодательство норму о криминальной ответственности за незаконное обогащение.

Соответствующую информацию 3 мая на брифинге в Брюсселе подтвердили советник президента Зеленского Руслан Рябошапка и экс-министр финансов Украины, член команды Зеленского Александр Данилюк.

«Криминальная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена. Мы предложили инструмент, который даст возможность нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно добытых капиталов, что произошло благодаря решению Конституционного суда Украины. Для европейской стороны этот вопрос был одним из приоритетных», — сказал Рябошапка, комментируя итоги переговоров с европейскими партнерами.

В свою очередь Данилюк отметил, что вернуть криминальную ответственность за незаконное обогащение от властей Украины требует Международный валютный фонд.

«Это решение должно быть принято в ближайшее время, поскольку это является одним из условий продолжения успешного сотрудничества с Международным валютным фондом… В антикоррупционной сфере будет перезапуск антикоррупционных органов. Мы говорили о том, что будем проводить настоящую судебную реформу», — добавил Данилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Соответствующее представление в КСУ подали депутаты от парламентской коалиции президента Петра Порошенко. При вынесении решения суд исходил из логики, что эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица — это функция государства.

Все дела, которые антикоррупционные органы Украины вели к тому моменту, были сразу же остановлены. Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и другим чиновникам высокого уровня.

Парламент Украины ввел уголовную ответственность за незаконное обогащение в 2015 году под давлением Запада. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.