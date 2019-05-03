Иерусалим, Израиль, , 12:47 — REGNUM

Ультраортодоксальная израильская партия «Яадут а-Тора» расширила свой список требований для вхождения в правящую коалицию. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, религиозные политики выступают за создание должности дополнительного заместителя министра труда, отвечающего за «соблюдение субботы».

В обязанности специального замминистра входит контроль за соблюдением запрета на работу в шаббат (субботу) на предприятиях. Кроме того, согласно требованиям ортодоксов, он должен иметь право решать, какие предприятия и на каких основаниях все же получат право на работу в субботу.

В списке коалиционных требований также значатся соблюдение шаббата в сфере транспорта, предоставления жилья ультраотродоксам и отмена призыва в армию для учащихся в ешивах (религиозных учебных заведениях).