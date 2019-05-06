Как жители ЛНР объясняют свое желание получить гражданство РФ

Новошахтинск, Ростовская область, , 04:10 — REGNUM 29 апреля российской стороне был передан на рассмотрение первый пакет заявлений на получение российского гражданства от жителей Луганской области. Как работает отделение по вопросам миграции отдела МВД РФ в городе Новошахтинске Ростовской области и что говорят жители Луганской области о своем желании получить российское гражданство, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Екатерина Булатова.

Российско-украинская граница проходит от Новошахтинска все в нескольких километрах. По словам заместителя начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслана Найды, поток желающих составляет не менее 200 жителей ЛНР в день. Есть ажиотаж, связанный с долгожданной возможностью, которая наконец-то стала явью. Заявления передаются через представителей МВД ЛНР, срок рассмотрения — 3 месяца.

Среди главных причин, побудивших подать заявление, жители Донбасса называют желание трудоустроиться в России, осуждение украинской агрессии в гражданской войне, тревогу за близких, стремление защитить свою семью от украинских обстрелов. Именно гуманитарные причины стали основными в принятии решения об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля.

Читайте статью Екатерины Булатовой Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ.