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Как жители ЛНР объясняют свое желание получить гражданство РФ

Политика

В Ростовской области открыто отделение по вопросам миграции отдела МВД РФ по городу Новошахтинску (город расположен неподалёку от российской-украинской границы), сотрудники которого принимают заявления на получение паспорта РФ от жителей Луганской Народной Республики

Как жители ЛНР объясняют свое желание получить гражданство РФ
Екатерина Булатова © ИА REGNUM
Заявитель прилагает к пакету документов фотографию

Новошахтинск, Ростовская область, 6 мая 2019, 04:10 — REGNUM  29 апреля российской стороне был передан на рассмотрение первый пакет заявлений на получение российского гражданства от жителей Луганской области. Как работает отделение по вопросам миграции отдела МВД РФ в городе Новошахтинске Ростовской области и что говорят жители Луганской области о своем желании получить российское гражданство, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Екатерина Булатова.

Российско-украинская граница проходит от Новошахтинска все в нескольких километрах. По словам заместителя начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслана Найды, поток желающих составляет не менее 200 жителей ЛНР в день. Есть ажиотаж, связанный с долгожданной возможностью, которая наконец-то стала явью. Заявления передаются через представителей МВД ЛНР, срок рассмотрения — 3 месяца.

Среди главных причин, побудивших подать заявление, жители Донбасса называют желание трудоустроиться в России, осуждение украинской агрессии в гражданской войне, тревогу за близких, стремление защитить свою семью от украинских обстрелов. Именно гуманитарные причины стали основными в принятии решения об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля.

Читайте статью Екатерины Булатовой Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ.

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