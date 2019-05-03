Советник Трампа анонсировал мирный план по Израилю и Палестине

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Готовящийся мирный план будет касаться «палестинских политических устремлений» и предложит идеи о том, как решить острые вопросы, касающиеся границы и Иерусалима, заявил Джаред Кушнер, глава «ближневосточной команды мира» президента США Дональда Трампа. Об этом Кушнер рассказал 2 мая на ужине, организованном вашингтонским Институтом, сообщает 3 мая Axios.

Кушнер не стал вдаваться в подробности, но несколько раз подчеркнул, что палестинцы и те, кто критикует администрацию Трампа в самих США и во всем мире, не должны с ходу отвергать этот план. Он даже сказал, что «люди будут удивлены» этим планом, когда его увидят.

Кушнер охарактеризовал мирный план как «углубленный оперативный документ», во время работы над которым президента информировали на протяжении всего процесса, хотя он еще не читал новейшей редакции; план станет «хорошей отправной точкой для политических вопросов» между Израилем и палестинцами и будет стимулировать палестинскую экономику.

По его словам, урегулирование конфликта с палестинцами отвечает долгосрочным интересам Израиля, которому придётся пойти на компромиссы — но не на такие, которые могут поставить под угрозу безопасность.