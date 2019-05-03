Соратники Зеленского согласовали его программу действий в Брюсселе

Киев, , 12:24 — REGNUM Украинская делегация, представляющая избранного президента Украины Владимира Зеленского, в рамках визита в Брюссель выступила на комитете по вопросам безопасности. Стороны обсудили варианты противодействия выдачи российских паспортов гражданам Украины.

Об этом 3 мая на брифинге в Брюсселе заявил экс-министр финансов Украины, член команды президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

«Поскольку специфика комитета — безопасность, речь шла о безопасности. Говорили о том, как активизировать работу в «нормандском формате», как отвечать на провокации с российской стороны, в частности, на паспортизацию граждан с неконтролируемых территорий. Было много вопросов, на которые мы дали исчерпывающие ответы», — рассказал Данилюк.

Также, по его словам, команда в Брюсселе представила программу первых шагов новоизбранного президента Украины.

«Какими будут наши первые шаги, как мы будем отвечать на вызовы, которые стоят перед страной… Было много вопросов. Что мы увидели? Большую заинтересованность, понимание, что новый президент имеет очень высокий уровень поддержки — 73% граждан. Это серьезный мандат, который дает возможность новому президенту много чего изменить в стране. Наши партнеры готовы нам в этом помочь», — резюмировал представитель Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донбасса. Граждане Украины получили право обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона «О гражданстве РФ». Заявления должны рассматриваться не дольше трех месяцев, указ вступил в силу с момента опубликования. Позже, 27 апреля, Владимир Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

В ответ Зеленский выразил мнение, что получить российские паспорта могут захотеть лишь отдельные украинцы — «кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», «кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований». Как предположил избранный президент, остальных жителей Украины эта инициатива не заинтересует.