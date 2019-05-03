Команда Зеленского: Встретились с американцами, обсудили энергобезопасность

Киев, , 12:15 — REGNUM В Брюсселе команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обсудила с представителями США вопросы энергетической безопасности.

Об этом 3 мая на брифинге в Брюсселе заявил экс-министр финансов Украины, член команды президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

«Встречи еще не завершены. У нас есть еще два дня для встреч с европейскими партнерами. У нас были встречи с американскими коллегами. Вчера в Брюсселе была конференция по вопросам энергобезопасности. Обсуждались поставки LNG (сжиженного газа — ред.). Встречались с американской стороной. Обсуждали вопрос энергобезопасности Украины, вызовы, которые стоят в этом году и на ближайшее время. Были встречи на довольно высоком уровне», — сказал Данилюк.

Вместе с тем, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью «Голосу Америки» заявил, что главным персональным вызовом для Зеленского станет борьба с коррупцией, в том числе в энергетике. Коболев считает, что прежде всего в сфере энергетики нужно устранить посредников в торговле газом и навести порядок с облгазами.

ИА REGNUM напоминает, что 30 апреля на пресс-конференции в Киеве глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. По её словам, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев (13 млн 541 тыс. 528), за Петра Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тыс. 450). Сегодня, 3 мая, итоги голосования были опубликованы в официальной украинской прессе.