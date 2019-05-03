Глава разведкомитета Конгресса ужаснулся сравнением США с Россией

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Показания генпрокурора США Уильяма Барра перед юридическим комитетом Сената вызвали лавину критики со стороны демократической оппозиции, в том числе — председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

В своем твиттере Шифф указывает, что ещё в марте предупредил тех, кто защищает Дональда Трампа в расследовании Мюллера, что поведение Дональда Трампа, будь оно криминально или нет, в любом случае неправильно. По мнению Шиффа, в сущности то, что делал Трамп, было аморально, неэтично, непатриотично и вредно.

«Сегодня [на слушаниях в Сенате] Мейзи Хироно спросила Барра, думает ли он, что такое поведение — нечто нормальное. Неудивительно: он не ответил».

Резюмируя свои впечатления от генпрокурора Уильяма Барра, законодатель пишет:

«В Америке Барра президент может закрыть расследование, в котором он замешан, если сочтет его необоснованным. Он может отключить каждое расследование, направленное на другие ведомства. Он не может быть привлечен к ответственности. Америка Барра не очень похожа на Америку. Больше похожа — на Россию».

Демократ из Калифорнии Адам Шифф был активным критиком Дональда Трампа в «российском расследовании», заявляя, в том числе, что существует множество доказательств «сговора» между Трампом и Россией.

Напомним, ранее советник Трампа Келлианн Конвей заявила, что Шифф должен уйти со своего поста из-за сделанных им утверждений: «50 раз в день, практически в течение последних двух лет, он обещал американцам, что президент получит или импичмент, или обвинение».