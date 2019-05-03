Сенат поддержал вето Трампа на прекращение помощи Эр-Рияду в Йемене

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Сенат США проголосовал за сохранение вето президента Дональда Трампа на резолюция, которая положила бы конец участию США в войне в Йемене, сообщает 2 мая The Washington Examiner.

Республиканцы большей частью встали на сторону Трампа, предотвратив необходимые две трети голосов, необходимых для отмены его вето.

Это второй раз, когда Конгресс проголосовал за то, чтобы поддержать вето Трампа: в марте Палата представителей поддержала вето Трампа на законопроект, который отменил бы объявленное им чрезвычайное положение, используемое для финансирования строительства пограничной стены.

Вооруженные силы Соединенных Штатов проводят спецоперации на территории Йемена. По официальным заявлениям, они находятся там для борьбы с терроризмом, однако законодатели страны в этом не убеждены. Ранее Конгресс принял резолюцию о прекращении военной поддержки Саудовской Аравии, однако она была заблокирована главой Белого дома.