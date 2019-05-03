Очень он его не любит: Трамп считает Сандерса умнее Байдена

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает делать выпады против кандидата в президенты США Джо Байдена, которого недавно прозвал «Сонным Джо», сообщает 2 мая The Washington Examiner.

В интервью Boston Herald Radio Трамп заявил, что бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии на выборы 2020 года «не такой умный», как другой сенатор и кандидат на президентский пост Берни Сандерс.

«Во многом он мне нравится, — сказал Трамп про Байдена, — Он не так умен, как Берни. И он не так быстр. Но у него другие взгляды».

Вместе с тем, когда Трампа спросили, видит ли он Байдена как угрозу своему переизбранию, он вновь назвал Байдена «сонным человеком».

Трамп в последние дни много критикует Байдена, описывая себя (которому 73 года) как «молодого, энергичного человека» по сравнению с 76-летним конкурентом.

Трамп также не оставил без внимания сенатора Элизабет Уоррен, еще одного кандидата на выборы 2020 года, которая 1 мая призвала генерального прокурора Уильяма Барра уйти в отставку, потому что он «не является заслуживающим доверия главой федеральных правоохранительных органов». По словам Трампа, Уоррен сама должна уйти в отставку, потому что долгое время обманывала общественность, за что и заслужила прозвище Покахонтас (имеется в виду история с генетическим тестом Уоррен, которая таким образом пыталась доказать, что является индианкой, однако индейской крови в ней оказалось очень малая доля):

«Она закончила колледжи, получила работу, получила всё, потому что у нее предположительно была индийская кровь, а затем оказалось, что это неправда, — сказал Трамп, ссылаясь на претензии Уоррена на индейское наследие. — Значит, она обманула публику. Она обманула колледжи и, я думаю, другие места работы, и она должна быть последней, кто будет говорить [об отставке Барра]».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что лично его симпатии в президентской гонке-2020 — на стороне кандидата по имени Пит Баттигиг, впрочем, есть вероятность, что президент иронизировал.