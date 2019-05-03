Луганск, ЛНР, , 11:03 — REGNUM

Заявление о захвате части территории Луганской Народной Республики боевиками Украины и о ранении трёх украинских военнослужащих опроверг официальный представитель пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Заявление связано с сообщением в украинских СМИ, которые, ссылаясь на страницу в Facebook командира 46 отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина», сообщили о захвате украинскими войсками части территории ЛНР в районе населённого пункта Новозвановка.

Кроме того, командир батальона подполковник Власенко, рассказал о троих раненых при проведении этой операции.

Филипоненко официально заявил, что данное сообщение является откровенно ложным. Ситуация на линии соприкосновения не изменилась, все подразделения Народной милиции ЛНР и украинских боевиков находятся на ранее занимаемых позициях. Обострения обстановки в районе линии соприкосновения и в частности, возле населённого пункта Новозвановка, не наблюдается.

Филипоненко предположил, что ложное сообщение о продвижении войск Украины вызвано, по его мнению «болезнью самопиара». Целью украинских военачальников в данном случа, по словам Филипоненко, является «непреодолимое желание понравиться новому президенту».

Также Филипоненко пояснил, что, возможно, командир батальона решил таким образом списать часть небоевых потерь среди личного состава армии Украины, выдав их за боевые, а заодно получить награду за «блестящую» операцию.

Ранее ИА REGNUMсообщало об очередном нарушении украинскими боевиками режима перемирия. Всего за прошедшие сутки территория ЛНР была обстреляна армией Украины шесть раз.