МИД РФ: Смена посла России в Белоруссии — это не кризис

Москва, , 10:15 — REGNUM На Смоленской площади отказываются считать смену посла Российской Федерации в Белоруссии неким кризисом — это нормальная практика. Об этом сегодня, 3 мая, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что отношения между Россией и Украиной носят характер стратегического партнёрства и являются союзническими. Кроме того, страны существуют в рамках Союзного государства.

«Думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства, работа ведется. Поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений между Москвой и Минском», — отметил Карасин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский посол в Минске Михаил Бабич, который пробыл в этой должности менее года, был отозван в Москву по решению российского лидера Владимира Путина.

Новым послом России в Белоруссии был назначен глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.