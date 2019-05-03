МИД РФ: Москва не готовится к встрече в нормандском формате

Москва, , 09:57 — REGNUM Российская Федерация пока не ведет никакой подготовки к новой встрече в нормандском формате, так как избранный президент Украины Владимир Зеленский пока не вступил в должность. Об этом сегодня, 3 мая, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

По его словам, Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Зеленского, и только после этого решать, как подготовить новую встречу в нормандском формате.

«Давайте дождемся инаугурации и после этого начнем думать, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата», — сказал Карасин.

Он напомнил, что нормандский формат собирался на разных уровнях — экспертном, министерском и высшем. При этом российская сторона всегда настаивала, что встреча в нормандском формате не должна быть ради самой встречи, а должна иметь некие конкретные результаты.

«Но главное — не сам факт встречи, главное — те результаты, которые надо будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата», — подчеркнул Карасин.