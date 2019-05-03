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ЦИК зарегестрировал Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана

Политика

Он стал первым зарегистрированным кандидатом

ЦИК зарегестрировал Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана
Иллюстрация: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев

Нур-Султан, 3 мая 2019, 08:45 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарт Токаева кандидатом для участия в выборах главы государства, которые пройдут 9 июня. Соответствующее постановление ЦИК Казахстана принял сегодня, 3 мая.

По словам секретаря ЦИК Сабилы Мустафиной, все документы, необходимые для регистрации Токаева в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах были предоставлены и соответствуют заявленным требованиям.

Токаеву было выдано удостоверение кандидата в президенты. В официальных СМИ опубликовано сообщение о регистрации кандидата Токаева.

ЦИК выдал Токаеву подписные листы для сбора подписей за его кандидатуру. Согласно действующему в Казахстане законодательству, Токаев должен заручиться поддержкой не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Казахастана, который ведет ЦИК страны, были включены 11,8 млн граждан, которые обладают правом голоса. То есть кандидат должен собрать в свою поддержку 118,1 тыс. подписей избирателей.

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Политическая жизнь Казахстана
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